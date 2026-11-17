Das Redepult im Plenarsaal des Landtages von Sachsen-Anhalt. (picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt)

Er sagte der "Rheinischen Post", es wäre ein unverzeihlicher Schritt, sollte im Dezember zum ersten Mal seit Gründung der Bundesrepublik ein Rechtsextremer in ein exekutives Amt auf Landesebene gewählt werden. Auch das BSW müsse nun zeigen, auf welcher Seite es stehe. Bei der Landtagswahl im September war die AfD stärkste Kraft geworden und hält im neuen Landtag 39 Sitze - das sind genauso viele wie CDU, SPD, Linke und Grüne zusammen stellen. Dem BSW kommt mit fünf Abgeordneten womöglich eine Schlüsselrolle zu.

Der Ausgang der Regierungsbildung ist nach wie vor offen, das BSW hatte angekündigt, sich bei AfD-Kandidat Siegmund der Stimme zu enthalten.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.