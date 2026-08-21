Zuschuss von Bund und Land

Mit dem Geld soll ein Teil der Strecke zwischen Wernigerode und dem höchsten Berg Sachsen-Anhalts erneuert werden, wie es in einer Mitteilung des Infrastrukturministeriums in Magdeburg hieß. Die Gesamtkosten für den Abschnitt belaufen sich für die Harzer Schmalspurbahnen auf knapp 19 Millionen Euro.
Die Arbeiten sollen den Angaben zufolge im Frühjahr 2027 beginnen. Neben mehreren Gleisabschnitten und Weichen soll mit dem Geld auch ein Bahnhof erneuert werden.
Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.