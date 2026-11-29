Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine diskutiert die Schweiz vermehrt über ihre außenpolitische Neutralität und ihre Waffenexporte. (IMAGO / Panthermedia)

Das Schweizer Fernsehen SRF sieht in seiner jüngsten Hochrechnung rund 54 Prozent Zustimmung.

In dem Referendum geht es um den Fortbestand des Kriegsmaterialgesetzes, das Ende vergangenen Jahres gelockert wurde. Es sieht Ausfuhr-Erleichterungen in 36 westliche Zielländer vor. Unter anderem entfällt die Verpflichtung, dass Käufer die Waffen nur mit Zustimmung der Schweiz an andere Länder weitergeben dürfen.

In einem weiteren Referendum stimmen die Schweizer über strengere Auflagen für lautes Feuerwerk ab. Hier sagt die SRF-Hochrechnung eine Annahme mit 61 Prozent vorher. Die Abstimmung war unter anderem von Tierschutzorganisationen angeregt worden.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.