Reformpolitik

Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) kommt zum Koalitionsausschuss am Bundeskanzleramt an. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Unter anderem sollen Fahrpläne für die Umsetzung der Reformen aufgestellt werden. Kurz vor dem Treffen hatte Bundeskanzler Merz noch einmal auf die Umsetzung der Beschlüsse zu Rente und Arbeitsmarkt gepocht. Er verwies insbesondere auf das Vorhaben, das Arbeitszeitgesetz zu flexibilisieren. Die Union kritisiert, dass das SPD-geführte Arbeitsministerium dazu noch keinen Gesetzentwurf vorgelegt hat.

Ein weiteres Thema dürften die jüngsten Vorgänge im Landtag Sachsen-Anhalts sein.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.