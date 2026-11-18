Nach dem Willen von Bundeskanzler Merz soll die Steuer vom kommenden Jahr an auch für Privathaushalte auf das europäische Mindestmaß reduziert werden. Bisher ist allerdings unklar, wie die dafür veranschlagten 5,4 Milliarden Euro im Haushalt gegenfinanziert werden.
Weitere Themen der Beratungen waren der angestrebte Ausgleich der Kalten Progression, die Pläne für einen Spritpreisdeckel sowie die Reform des Wahlrechts. Zudem wollten Union und SPD Streitpunkte bei der Rentenreform ausräumen.
Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.