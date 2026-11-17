Der Koalitionsausschuss kommt im Kanzleramt zusammen (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Nach Angaben von Bundeskanzler Merz soll die Steuer ab dem kommenden Jahr auch für Privathaushalte auf das europäische Mindestmaß reduziert werden. Bisher ist unklar, wie die dafür veranschlagten 5,4 Milliarden Euro im Haushalt gegenfinanziert werden.

Weitere Themen bei den Beratungen im Kanzerlamt sind der angestrebte Ausgleich der Kalten Progression, die Pläne für einen Spritpreisdeckel sowie die Reform des Wahlrechts. Zudem wollen Union und SPD Streitpunkte bei der Rentenreform ausräumen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.