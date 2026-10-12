Drei Wochen nach Wahl

Manuela Schwesig (SPD), die Ministerpräsidentin und SPD-Parteivorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern (dpa / Jens Büttner)

Die SPD-Landesvorsitzende und Ministerpräsidentin Schwesig sagte in Schwerin, die drei Parteien hätten die Möglichkeit, eine demokratische stabile Koalition zu bilden. Das Vertrauen und die Zuversicht, dass diese zustande komme, seien nach den ersten Gesprächen gewachsen.

Im Landtag hätten SPD, Linke und Grüne eine stabile Mehrheit. Die CDU scheiterte erstmals an der Fünfprozenthürde. Größte Fraktion in Schwerin ist die AfD.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.