Drei Wochen nach Wahl

Manuela Schwesig (SPD), die Ministerpräsidentin und SPD-Parteivorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern (dpa / Jens Büttner)

Die SPD-Landesvorsitzende und Ministerpräsidentin Schwesig sagte in Schwerin, die drei Parteien hätten die Möglichkeit, eine demokratische, stabile Koalition zu bilden. Das Vertrauen und die Zuversicht, dass diese zustande komme, seien nach den ersten Gesprächen gewachsen.

SPD, Linke und Grüne verfügen im neuen Vierparteien-Landtag von Mecklenburg-Vorpommern über 39 von 71 Mandaten. Größte Fraktion in Schwerin ist die AfD mit 32 Sitzen. Die CDU scheiterte erstmals an der Fünfprozenthürde.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.