Köln bekommt ein neues Museum. (imago-images / tomas1111)

Als Standort ist ein Gelände im Deutzer Hafen am Rhein geplant. Der Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft habe dem Vorhaben im Grundsatz zugestimmt. Die Kunstsammler, das Ehepaar von Storch, wollen das Projekt realisieren, wie der ”Kölner Stadt-Anzeiger” berichtet. Die Rede ist von einer Investition von rund 100 Millionen Euro für Grundstückserwerb, Entwicklung und Bau. Die Kunstsammlung umfasst mehr als 2.500 Werke von 1960 bis heute. Dorothee von Storch ist Kunsthistorikerin, ihr Mann Kurt von Storch Mitgründer einer Vermögensverwaltung.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.