Moscheebau und Archiveinsturz

Er starb im Alter von 78 Jahren, wie die Stadt mitteilte. Schramma führte Köln von 2000 bis 2009. Seine Amtszeit war unter anderem vom bundesweiten Streit über den Bau der Zentralmoschee im Stadtteil Ehrenfeld geprägt. Schramma unterstützte ihn als ein Zeichen der Integration. Seine eigene Partei, die CDU, aus der er vergangenes Jahr austrat, stimmte damals im Stadtrat gegen das islamische Bauwerk. In Schrammas Amtszeit fiel zudem der Einsturz des Stadtarchivs mit zwei Todesopfern. Oberbürgermeister Burmester ordnete Trauerbeflaggung an und ließ ein Kondolenzbuch auslegen.
Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.