Besuch in Exklave

Besuch des spanischen Königspaares in Ceuta (Manu Fernandez / AP / dpa / Manu Fernandez)

Das sei nicht verhandelbar. Der König fügte an, Spanien und die EU hätten zugleich den Willen und die Verantwortung, gute nachbarschaftliche Beziehungen zu Marokko aufrechtzuerhalten.

Vor dem Besuch von Felipe hatte die Polizei mit Unterstützung des Militärs das letzte größere Lager von Migranten in Ceuta geräumt. Die Menschen wurden mit Bussen in Auffanglager gebracht. Ende Juli waren mehr als 70.000 Menschen aus Marokko zu Fuß oder schwimmend nach Ceuta gelangt, es gab zahlreiche Tote.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.