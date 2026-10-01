Laut Bundesnetzagentur kann der Winter mit den Gasspeicherständen abgedeckt werden. (imago / Sven Simon / Frank Hoermann )

Ein normaler Winter mit kalten Januartagen könne auch mit den jetzigen Speicherständen abgedeckt werden, sagte Behördenchef Müller bei einer Energiekonferenz in Berlin. Zum Ende der kalten Jahreszeit ⁠wären ⁠die Stände dann aber ⁠sehr niedrig. Müller betonte, Deutschland habe seine Gas-Infrastruktur in den vergangenen Jahren umgebaut und sei nun robuster aufgestellt, auch durch LNG-Flüssiggasimporte aus den USA.

Bundeswirtschaftsministerin Reiche hatte gestern das bundeseigene ⁠Energieunternehmen Sefe angewiesen, mehr Gas einzuspeichern. Die Speicher sind demnach aktuell nur zu knapp 58 Prozent gefüllt. Ein Grund dafür sind die ‌durch den Iran-Krieg ‌gestiegenen Preise angesichts eingeschränkter Lieferungen.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.