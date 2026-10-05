Nachfolge für Weikert

Michael Mronz (Archivbild) (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Cao Can)

Mronz gilt durch seine Rolle im Internationalen Olympischen Komitee als gut vernetzt. Angesichts der anstehenden Bewerbung Münchens für die Olympischen Sommerspiele könnte das im internationalen Wettstreit helfen. München hatte sich gegen den Mitbewerber Region Rhein-Ruhr für die deutsche Kandidatur durchgesetzt. Mronz war bereits Mitbegründer der Bewerbungsinitiative Rhein-Ruhr für die Spiele 2032.

Amtierender DOSB-Chef Weikert verzichtet auf erneute Kandidatur

Als möglicher Gegenkandidat wird der Präsident der Deutschen Triathlon Union, Martin Engelhardt, gehandelt. Die Bewerbungsfrist endet am 30. Oktober. Zwei Wochen später will der DOSB die Liste der Bewerber um die zur Wahl stehenden Positionen veröffentlichen. Der noch amtierende DOSB-Chef Weikert hatte am Donnerstag seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur um den Spitzenposten erklärt. Der 64-Jährige gab für die Entscheidung gesundheitliche Gründe an. Mehrere Verbände hatten Weikert zudem signalisiert, eine Wiederwahl nicht zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.