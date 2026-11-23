April 2026: Eine Ariane-6-Rakete von Arianespace mit Amazon-Leo-Satelliten vor einem Start im Raumfahrtzentrum Guayana in Kourou (AFP / RONAN LIETAR)

Heute sollen 36 Amazon-Leo-Satelliten mit einer Ariane-6-Rakete der europäischen Raumfahrtagentur Esa ins All geschossen werden. Amazon Leo ist das Satelliten-Internet-Projekt des Konzerns. Nach Angaben eines Verantwortlichen waren bis Anfang September knapp 400 Satelliten im Orbit. Das reiche aus, um mit der Bereitstellung des Internet-Dienstes zu beginnen.

Wie entscheidend solche Dienste sein können, zeigt sich zur Zeit im Ukraine-Krieg. Das Land greift auf die Starlink-Satelliten des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk zurück. Die Ukraine wirft SpaceX vor, den Satellitendienst Starshield künstlich zu drosseln. Dadurch könne ihre Drohnenabwehr schnelle russische Angriffsdrohnen nicht mehr rechtzeitig abfangen.

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Medienberichte: Russlands Satellit mit Atomsprengkopf

Satelliten können aber auch direkt militärisch genutzt werden. Russland soll wohl noch in diesem Jahr einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf in den Weltraum bringen. Davon gehen nach Medienberichten westliche Geheimdienste aus. Einige NATO-Länder seien kürzlich über eine entsprechende Warnmeldung unterrichtet worden, berichten WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung". Sobald sich ein solcher bewaffneter Satellit in der Erdumlaufbahn befinde, gebe es kaum wirksame Gegenmaßnahmen, der Einsatz der Waffe könnte demnach nicht verhindert werden. Folgen einer Atomexplosion im All wären ein Ausfall von Satelliten, aber auch von technischen Systemen auf der Erde.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.