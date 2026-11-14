Luftfahrt
"Kommunikationsprobleme": Landesweiter Flugstopp in den USA

In den USA hat die Luftfahrtbehörde FAA ⁠einen landesweiten ⁠Flugstopp verhängt.

    Das Foto zeigt einen Blick auf den Flughafen LaGuardia in New York. Mehrere Flugzeuge stehen am Boden, eine Maschine befindet sich im Landeanflug.
    Auch der Flughafen LaGuardia in New York ist von den technischen Problemen betroffen (Archivfoto). (picture alliance / AP Photo / Frank Franklin II / Frank Franklin II)
    Kommunikationsprobleme im Flugkontrollsystem hätten dazu geführt, schrieb Verkehrsminister Duffy in Online-Medien. Davon seien alle Flugsicherungszentralen betroffen. Vorerst dürfe keine Maschine starten, ankommende internationale Flüge würden von Fall zu Fall geprüft, heißt es weiter.
    Zuletzt hatte die FAA im Januar 2023 alle Inlandsflüge für knapp zwei Stunden ausgesetzt. Im vergangenen Jahr bewilligte der Kongress 12,5 Milliarden Dollar für die Sanierung des veralteten Kommunikationssystems der FAA.
    Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.