Kommunikationsprobleme im Flugkontrollsystem hätten dazu geführt, schrieb Verkehrsminister Duffy in Online-Medien. Davon seien alle Flugsicherungszentralen betroffen. Vorerst dürfe keine Maschine starten, ankommende internationale Flüge würden von Fall zu Fall geprüft, heißt es weiter.
Zuletzt hatte die FAA im Januar 2023 alle Inlandsflüge für knapp zwei Stunden ausgesetzt. Im vergangenen Jahr bewilligte der Kongress 12,5 Milliarden Dollar für die Sanierung des veralteten Kommunikationssystems der FAA.
Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.