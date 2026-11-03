In den USA finden heute die Zwischenwahlen statt. (Thomas Peipert/AP/dpa)

Am Abend unserer Zeit öffneten auch in den westlichsten Bundesstaaten Alaska und Hawaii die Wahllokale. Die Abstimmung verlief bislang weitgehend ohne besondere Vorkommnisse. In Florida wurden 21 Wahllokale wegen Überschwemmungen verlegt. Im Westchester County im Bundesstaat New York gab es Probleme mit Geräten zum Einlesen von Stimmzetteln.

Zur Wahl stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie rund ein Drittel der insgesamt 100 Sitze im Senat. Die Demokratische Partei hofft auf Mehrheiten in beiden Kongresskammern, die derzeit bei der republikanischen Partei liegen. Sie könnte so die Handlungsmöglichkeiten von Präsident Trump einschränken.

Erste Ergebnisse werden in der kommenden Nacht erwartet. Die endgültigen Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus und imSenat könnten aber erst später feststehen.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.