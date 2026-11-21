EU und Großbritannien nähern sich wieder an. (Kirsty Wigglesworth/AP/dpa)

Die Vorsitzende der konservativen Tories, Badenoch, erklärte, das Abkommen mit Brüssel benachteilige britische Landwirte. Zudem kämen nun wieder mehr junge Menschen aus der EU nach Großbritannien, was den Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt weiter verschärfe. Der Rechtspopulist Farage von der Partei Reform UK warf Burnham vor, das Brexit-Votum zu missachten. Die Liberaldemokraten nannten die Vereinbarungen dagegen nicht ausreichend.

Großbritannien und die EU hatten sich bei einem Gipfel in Brüssel gestern unter anderem auf ‌einen erleichterten Handel mit Agrarprodukten sowie auf einfachere Aufenthaltsregeln für junge Menschen verständigt. Umgesetzt werden sollen die Beschlüsse allerdings erst, wenn ein Streit über die Angleichung von Studiengebühren ausgeräumt ist.

Großbritannien war vor fast sieben Jahren aus der EU ausgetreten. Seit 2021 ist das Land auch nicht mehr Mitglied in der Zollunion und im Binnenmarkt.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.