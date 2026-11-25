Nius-Wochenzeitung (IMAGO / Stefan Zeitz)

Die Gewerkschaft Verdi kritisierte das Medienunternehmen dafür, den Druckauftrag angenommen zu haben. "Nius" setze auf Empörung. Vorurteile könnten sich durch die Art der Berichterstattung verfestigen. "Das gefährdet die demokratische Debatte und trifft Menschen, die wir als Gewerkschaft vertreten", betonte Verdi.

Kritik kam auch von Lokalpolitikern von SPD und Grünen in Mainz und Darmstadt. Nius Chefredakteur Reichelt sprach in einem Beitrag auf X von einem Versuch der Mainzer SPD, eine unabhängige Verlagsgruppe einzuschüchtern und das Erscheinen der Zeitung verhindern zu wollen.

Hessens Ministerpräsident Rhein nennt Kritik an VRM wegen Nius-Wochenzeitung befremdlich

Hessens Ministerpräsident Rhein nannte die Kritik an der VRM befremdlich. Man müsse Nius weder lesen noch mögen, "aber auch was zuspitzt und provoziert, gehört zur öffentlichen Debatte und unserer Demokratie", schrieb der CDU-Landesvorsitzende auf der Plattform X. Es sei eine bedenkliche Entwicklung, "wenn nicht mehr stattfinden soll, was manchem unbequem ist". Pressefreiheit sei keine Frage des persönlichen Geschmacks, sondern eine tragende Säule der Demokratie.

Die VRM erklärte in einer Stellungnahme, die Verantwortung für die veröffentlichten Inhalte liege bei den jeweiligen Herausgebern. Zur Verlagsgruppe gehören als Marken unter anderem die Tageszeitungen "Wiesbadener Kurier", "Darmstädter Echo", "Wetzlarer Neue Zeitung" und die "Allgemeine Zeitung" aus Mainz. Das Unternehmen betreibt außerdem eine Zeitungsdruckerei im südhessischen Rüsselsheim, in der es als Dienstleistung auch externe Aufträge annimmt.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.