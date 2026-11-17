Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sorgt mit Plänen für eine Bau-Amnestie für Diskussionen. (picture alliance / ROPI / Marco Lanni)

Wie die Zeitung "Il Fatto Quotidiano" berichtet, beabsichtigt die Regierung von Ministerpräsidentin Meloni, bestimmte Bauten nachträglich zu legalisieren. Damit sollten Gerichte und Verwaltungen entlastet werden. Grobe Verstöße wie Bauten in Verbotszonen oder statisch nicht korrekt durchgeführte Umbaumaßnahmen in Erdbebengebieten sollen demnach von der Regelung ausgenommen werden.

Die Oppositionsparteien lehnten das Vorhaben ab. Sie kritisierten, die Regierung belohne mit der sogenannten Bau-Amnestie Gesetzesverstöße und bestrafe ehrliche Bürger. Der rechten Koalition Melonis warfen sie vor, mit dem Amnestie-Vorhaben auf Stimmenfang zu gehen. Im nächsten Jahr wird in Italien ein neues Parlament gewählt.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.