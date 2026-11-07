Nach Parlamentswahl

Der Premierminister von Neuseeland Cristopher Luxon bei der Wahlparty seiner regierenden konservativen Nationalpartei nach der Parlamentswahl. (IMAGO / AAP / IMAGO / BIANCA DE MARCHI)

Die derzeitige konservative Dreierkoalition könnte demnach jedoch eine knappe Mehrheit im Parlament erreichen. Luxon sagte vor Anhängern in Auckland, er gehe davon aus, erneut den Auftrag für die Regierungsbildung zu erhalten. Das Ergebnis sei jedoch noch zu knapp für eine endgültige Entscheidung.

Die Kräfteverhältnisse können sich noch verschieben, da in den kommenden Wochen noch im Ausland oder nicht im Heimatwahlkreis abgegebene Stimmen ausgezählt werden. Das endgültige Ergebnis wird erst für Ende November erwartet.

Zum Königsmacher dürfte die liberale Opportunity Party werden, die mehr als fünf Prozent der Stimmen erhielt und damit ins Parlament einzieht. Die Parteivorsitzende Wong hatte erklärt, sie könne mit jeder Partei zusammenarbeiten, die die meisten Sitze erhält.

Wichtigste Themen im Wahlkampf waren die gestiegenen Lebenshaltungskosten und der Zustand des Gesundheitssystems in Neuseeland. Luxon hat für den Fall eines Wahlsieges angekündigt, weitere Freihandelsabkommen schließen zu wollen. Labour warb bei den Wählern unter anderem mit der geplanten Einführung einer Kapitalertragsteuer.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.