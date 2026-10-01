Die russischen Angriffe gegen Städte der Ukraine gehen weiter. (Archiv) (AP Photo / Dan Bashakov)

Regierungschef Koretsky teilte auf Instagram mit, es habe in der Nacht auf Mittwoch einen großangelegten Angriff auf die Energieinfrastruktur gegeben. Diese Taktik habe Moskau bereits in den vergangenen Jahren angewandt. Er sprach von kombinierten Drohnen- und Raketenangriffen insbesondere in und um Kiew. Dabei wurden mindestens vier Menschen getötet. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die Angriffe.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hielt sich am Mittwoch zu einem Truppenbesuch in Lyman an der östlichen Front auf. Er bekräftigte, dass seine Soldaten in dem Gebiet um die Stadt Gelände zurückerobert hätten. Lyman ist seit mehreren Monaten hart umkämpft.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.