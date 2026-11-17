Thaci wurde erneut verurteilt, hier ein Foto aus dem Prozess im Jahr 2023. (Koen van Weel/Pool ANP/AP/dpa)

In dem Prozess vor einem Sondertribunal in Den Haag ging es um das vorherige Verfahren, in dem Thaci wegen Kriegsverbrechen im Kosovo-Krieg zu 25 Jahren Haft verurteilt worden war. Der Vorsitzende Richter erklärte, Thaci habe versucht, zentrale Zeugen der Anklage zu beeinflussen und vertrauliche Informationen offengelegt. Die Staatsanwältin warf Thaci vor, er habe Zeugen systematisch zu überreden versucht, zu seinen Gunsten auszusagen. Thaci bestreitet das.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.