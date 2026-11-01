Annegret Kramp-Karrenbauer, Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Solche Regierungen würden das Leben vieler Menschen massiv verändern, sagte sie dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Für Jüdinnen und Juden stelle sich die Frage, ob sie hier noch sicher leben könnten und ob Deutschland wirklich ihre Heimat sei. Der rechte politische Rand sei vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte besonders zu betrachten, meinte Kramp-Karrenbauer. Den Antisemitismus und die sozialistischen Gesellschaftsvorstellungen der Berliner Linkspartei halte sie aber ebenso für gefährlich.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.