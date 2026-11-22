Die Vorsitzende der parteinahen Konrad-Adenauer-Stiftung sagte dem "Spiegel", in vielen Milieus finde die CDU nicht mehr statt. Einige meinten jetzt, die Union müsse sich als reine Mitte-rechts-Partei neu positionieren. Aber die Antwort auf die aktuelle Schwäche könne nicht sein, dass die Christdemokratie sich verenge. Im Gegenteil müsse man möglichst viele unterschiedliche Gruppen ansprechen.
Kramp-Karrenbauer bemängelte, die Partei pflege ihre unterschiedlichen Wurzeln nicht ausreichend, etwa das Christsoziale. Genauso wichtig seien die wertkonservativen Wurzeln, die die Partei etwa in Fragen internationaler Zusammenarbeit, humanitärer Hilfe oder bei der Bewahrung der Schöpfung leiten sollten.
Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.