Statistisches Bundesamt

Die Krankheitskosten beliefen sich im Jahr 2024 auf 258 Milliarden Euro. (imago / Rainer Weißflog)

Im Vergleich zum Vorjahr war dies ein Plus von 7,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Rechnerisch entfielen damit auf jeden Einwohner in Deutschland Kosten von 6.330 Euro. In den Zahlen sind Ausgaben für medizinische Behandlungen, Pflege, Prävention und Rehabilitation enthalten, nicht jedoch für indirekte Folgen wie Arbeitsausfälle.

Insgesamt verursachten Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit über 69 Milliarden Euro die höchsten Kosten. Fast genauso viel musste für psychische und Verhaltensstörungen aufgewendet werden. Danach folgten mit rund 54 Milliarden Euro Kosten für Muskel-Skelett-Erkrankungen. Gut die Hälfte der Gesamtkosten entfiel auf die Bevölkerung ab 65 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.