Auch in Paris kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Sie protestieren gegen die geplante Rentenreform. (AP / Christophe Ena)

Ausschreitungen gab es nicht nur in Paris, sondern unter anderem auch in Bordeaux, Toulouse und Rennes. Die Polizei setzte an einigen Orten Wasserwerfer und Tränengas ein.

Es war bereits der zehnte landesweite Aktionstag der Gewerkschaften. Laut Innenministerium beteiligten sich rund 740.000 Menschen, die Gewerkschaft CGT sprach von mehr als zwei Millionen Teilnehmern.

Die Proteste richten sich gegen die schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre sowie den Politikstil von Präsident Macron.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.