Sozialdemokratie
Kreise: SPD will nächste Woche über Kandidaturen für Parteivorsitz beraten

Die SPD will nach Angaben aus Parteikreisen in der kommenden Woche über ihre künftige Führung beraten.

    Mikrofone stehen vor einer leuchteten Wand mit dem Logo der Partei SPD.
    Die SPD steht vor wichtigen personellen und politischen Weichenstellungen. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)
    Ein SPD-Vertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, am 19. November komme das Parteipräsidium zu ⁠einer Sondersitzung in Berlin zusammen. Nach Reuters-Informationen wird erwartet, dass sich dann Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig zu einer Kandidatur als Ko-Bundesvorsitzende oder alleinige Parteichefin bereit erklärt.
    Ob der derzeitige Vorsitzende Klingbeil noch einmal antritt, ist bislang unklar. Als ein möglicher weiterer Kandidat gilt der frühere Arbeitsminister Heil. Die SPD will im Januar ⁠auf ⁠einem Sonderparteitag ihre gesamte Führungsspitze neu wählen. Auslöser war ⁠der Rücktritt von Ko-Parteichefin und Arbeitsministerin Bas.
    Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.