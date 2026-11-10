Sozialdemokratie

Ein SPD-Vertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, am 19. November komme das Parteipräsidium zu einer Sondersitzung in Berlin zusammen. Nach Reuters-Informationen wird erwartet, dass sich dann Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig zu einer Kandidatur als Ko-Bundesvorsitzende oder alleinige Parteichefin bereit erklärt.
Ob der derzeitige Vorsitzende Klingbeil noch einmal antritt, ist bislang unklar. Als ein möglicher weiterer Kandidat gilt der frühere Arbeitsminister Heil. Die SPD will im Januar auf einem Sonderparteitag ihre gesamte Führungsspitze neu wählen. Auslöser war der Rücktritt von Ko-Parteichefin und Arbeitsministerin Bas.
Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.