Vor Heim-WM

Ex-Nationalspieler Stefan Kretzschmar fordert: Deutscher Handball muss moderner werden. (Ronny Hartmann / dpa / Ronny Hartmann)

Kretzschmar sagte bei einer Veranstaltung in Düsseldorf, man müsse hoffen, dass die Euphorie über den Januar hinaus trage. Ziel sei es, Handball als Nummer zwei hinter Fußball zu positionieren. Viel Entwicklungspotenzial sieht der 53-Jährige vor allem bei der Bundesliga. Sportlich sei die HBL zwar die mit Abstand stärkste Liga. Doch es gelte am Produkt und am Event zu arbeiten: "Da ist der Handball noch zu provinziell in meinen Augen." Kretzschmar erklärte, Handlungsbedarf bestehe zum Beispiel bei den Trikots. Zudem müssten Modernisierungsmöglichkeiten genutzt werden - er verwies in diesem Zusammenhang auf den LED-Boden, der beim Final Four des DHB-Pokals zum Einsatz gekommen war.

Die Handball-WM findet vom 13. bis 31. Januar in Deutschland statt.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.