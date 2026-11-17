Zahlreiche Sicherheitskräfte wappnen sich für die Proteste auf den Philippinen gegen den Besuch von US-Präsident Trump. (Gerard Carreon/AP/dpa)

Zahlreiche Aktivisten, Studenten und Angehörige indigener Gemeinschaften haben in der Hauptstadt Manila ein Protestcamp eingerichtet. Trump wird heute gemeinsam mit Außenminister Rubio zum Ende des diesjährigen Gipfels der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in dem Inselstaat erwartet.

Die Menschenrechtsorganisation Karapatan bezeichnete Trump als Kriegstreiber. Seine Politik habe weltweit Tod und Zerstörung verursacht. In den vergangenen Tagen hatte die Polizei bereits Hunderte Protestierer festgenommen. Rund um den Veranstaltungsort des Gipfels wurden Barrikaden und Stacheldrahtzäune errichtet.

Erstes Quad-Treffen mit Indien, Japan und Australien seit zwei Jahren

Auf Trumps Programm stehen ein Sondertreffen mit den Staats- und Regierungschefs des Asean-Staatenbundes sowie Gespräche im Rahmen des Quad-Formats (Quadrilateral Security Dialogue) mit den Regierungschefs von Indien, Japan und Australien, Modi, Takaichi und Albanese. Es ist das erste Gipfeltreffen des informellen strategischen Bündnisses seit mehr als zwei Jahren und das erste auf Ebene der Staats- und Regierungschefs mit Trump in seiner zweiten Amtszeit.

Die vier Länder stimmen sich unter anderem in Sicherheitsfragen und bei der Zusammenarbeit im Indopazifik ab. Die Gruppe gilt als Gegengewicht zum wachsenden Einfluss Chinas in der Region.

Donnerstag Dreiergipfel mit Xi und Putin

Morgen will Trump mit dem Präsidenten der Philippinen, Marcos Jr., über Verteidigungs-, Sicherheits- und Wirtschaftsfragen sprechen. Anschließend reist er zum Apec-Gipfel im chinesischen Shenzhen weiter, wo am Donnerstag ein Dreiertreffen mit Staatschef Xi und dem russischen Präsidenten Putin geplant ist.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.