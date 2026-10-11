Warschau
Krisensitzung in Polen wegen Anschlagsplänen auf Regierungschef Tusk und Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz einberufen

Polens Regierung wegen Anschlagsplänen auf Regierungschef Tusk und Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz eine Krisensitzung mit Vertretern der Geheimdienste einberufen.

    Danzig: Donald Tusk, Ministerpräsident von Polen, hält eine Rede während der Zeremonie am Denkmal für die Verteidiger der Küste auf der Westerplatte zum 87. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen.
    Donald Tusk. (Archivbild) (Adam Warzawa / PAP / dpa / Adam Warzawa)
    Nach Angaben des Innenministeriums gab es entsprechende Hinweise auf bevorstehende Taten. Details wurden zunächst gekannt. Der Sprecher des Geheimdienstkoordinators, Dobrzynski, sagte der Nachrichtenagentur PAP, man nehme die Erkenntnisse todernst.

    Tusk erfuhr am Sonntagmorgen von der Gefahr

    Regierungssprecher Szlapka sagte dem Sender TVN24, Tusk sei am frühen Sonntagmorgen über die Erkenntnisse informiert worden. Auch Szlapka betonte, die Hinweise seien dieses Mal wesentlich beunruhigender gewesen als ähnliche in der Vergangenheit.
    Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.