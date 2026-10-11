Nach Angaben des Innenministeriums gab es entsprechende Hinweise auf bevorstehende Taten. Details wurden zunächst gekannt. Der Sprecher des Geheimdienstkoordinators, Dobrzynski, sagte der Nachrichtenagentur PAP, man nehme die Erkenntnisse todernst.
Tusk erfuhr am Sonntagmorgen von der Gefahr
Regierungssprecher Szlapka sagte dem Sender TVN24, Tusk sei am frühen Sonntagmorgen über die Erkenntnisse informiert worden. Auch Szlapka betonte, die Hinweise seien dieses Mal wesentlich beunruhigender gewesen als ähnliche in der Vergangenheit.
Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.