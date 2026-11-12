Erst im Juli feierte EnBW die Inbetriebnahme des größten deutschen Windparks " He Dreiht" nahe Borkum. (Lars Penning / dpa)

Bei einem Treffen mit Niedersachsens Ministerpräsident Lies von der SPD brachte die Offshore-Branche ihre Befürchtungen zum Ausdruck. 23.000 Arbeitsplätze - und damit jeder zweite - stehen demnach auf dem Spiel. Die Unternehmen werfen der Politik vor, keine verlässlichen Rahmenbedingungen und zu wenig Investitionssicherheit zu schaffen, wodurch neue Windpark-Projekte unrentabel bleiben und Aufträge fehlen.

Ministerpräsident Lies von der SPD forderte die Bundesregierung zum Handeln auf. Die Windparks in Nord- und Ostsee seien entscheidende Eckpfeiler der Energiewende. Sie lieferten klimaneutralen Strom in einer Menge und Verlässlichkeit, die man an Land so nicht erzeugen könne. Allein die in den vergangenen drei Jahren vergebenen Windparkprojekte könnten den jährlichen Strombedarf von rund 20 Millionen Haushalten decken, führte der niedersächsische Ministerpräsident aus. Die Wertschöpfungskette ziehe sich von der Küste bis an den Bodensee. Der Offshore-Wind sei daher von nationalem Interesse.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.