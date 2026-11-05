Der Hongkonger Demokratieaktivist Joshua Wong wird im Juni 2017 von Polizeibeamten festgenommen. (dpa / AP Photo / Vincent Yu)

Ein Sprecher des UNO-Menschenrechtsbüros teilte mit, man sei beunruhigt über die Verhängung harter Strafen im Rahmen des Nationalen Sicherheitsgesetzes. Die anhaltende Einschränkung der Zivilgesellschaft in der chinesischen Sonderverwaltungsregion sei sehr besorgniserregend. Das US-Konsulat in Hongkong verlangte die sofortige Freilassung Wongs. Auch von der EU sowie von Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch kam Kritik. Die chinesische Regierung wies diese zurück.

Der Hongkonger Demokratieaktivist Joshua Wong sitzt bereits seit mehreren Jahren im Gefängnis. Er wurde nun zu einer weiteren Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt. Ein Gericht in der chinesischen Sonderverwaltungsregion bezeichnete Wong als einen Drahtzieher einer Verschwörung zur Gefährdung der nationalen Sicherheit.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.