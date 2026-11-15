Kassenärzte-Chef
Kritik an Selbstzahler-Vorstoß von Gassen

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, hat mit seinen Äußerungen zu möglichen Selbstzahler-Terminen Kritik auf sich gezogen.

    Eine Frau mit dunklen Locken sitzt einem Arzt gegenüber an einem Schreibtisch.
    Werden künftig Termine gegen Bezahlung angeboten? (dpa/picture alliance/Georg Wendt)
    Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen sprach von einer Angst-Kampagne". Die Kassenärztliche Bundesvereinigung habe die gesetzliche Aufgabe, die Versorgung von Kranken zu ermöglichen, nicht zu erschweren, kritisierte die stellvertretende GKV-Vorstandsvorsitzende Stoff-Ahnis. Gassen hatte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, dass er angesichts von Honorarkürzungen erwarte, dass die Praxen künftig Privatsprechstunden anböten, die selbst bezahlt werden müssten - auch von Kassenpatienten.
    Widerspruch kam auch aus der Politik. SPD-Chef Klingbeil sagte in Potsdam, ein solcher Vorschlag sei mit der SPD nicht zu machen. Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Dahmen, sagte der dpa, eine Entwicklung zu einer "Paywall-Medizin" sei medizinisch und sozialpolitisch hochproblematisch. Schon heute warteten gesetzlich Versicherte häufig monatelang auf Facharzttermine, während Privatversicherte deutlich schneller behandelt würden.
    Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.