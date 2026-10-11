Brief an Kanzler
Kritik aus den Bundesländern: Landwirtschaftsminister der Union gegen eine Zuckersteuer

Die neun Landesminister der Union für Agrar und Verbraucherschutz haben sich in einem Brief an Bundeskanzler Merz gegen die geplante Zuckersteuer ausgesprochen.

    Das Bild zeigt ein Glas mit gelber Limonade, umgeben von Würfelzucker.
    Die Bundesregierung will eine Zuckerabgabe beschließen, Gegenwind kommt von einigen Agrarministern der Länder. (Symbolbild) (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)
    Die Ressortchefs der Bundesländer kritisieren eine staatliche Lenkung und unnötige zusätzliche Belastung für Verbraucher. Ernährungsbildung, Eigenverantwortung, Aufklärung und Innovation seien dagegen der richtige Weg für eine Zuckerreduktion, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Außerdem argumentieren die Landwirtschaftsminister mit einer ohnehin schon angespannten wirtschaftlichen Situation der Betriebe. 
    Das Kanzleramt hatte die Pläne von Finanzminister Klingbeil für eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke Anfang des Monats vorerst gestoppt. Der SPD-Kovorsitzende will damit auch Mehreinnahmen für den Bundeshaushalt generieren.
    Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.