Brief an Kanzler

Die Bundesregierung will eine Zuckerabgabe beschließen, Gegenwind kommt von einigen Agrarministern der Länder. (Symbolbild) (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Die Ressortchefs der Bundesländer kritisieren eine staatliche Lenkung und unnötige zusätzliche Belastung für Verbraucher. Ernährungsbildung, Eigenverantwortung, Aufklärung und Innovation seien dagegen der richtige Weg für eine Zuckerreduktion, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Außerdem argumentieren die Landwirtschaftsminister mit einer ohnehin schon angespannten wirtschaftlichen Situation der Betriebe.

Das Kanzleramt hatte die Pläne von Finanzminister Klingbeil für eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke Anfang des Monats vorerst gestoppt. Der SPD-Kovorsitzende will damit einen Anreiz für gesündere Getränke geben aber auch Mehreinnahmen für den Bundeshaushalt generieren.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.