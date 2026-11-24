Man werde nicht erlauben, dass die Trump-Regierung die nationale Sicherheit der USA für ihre persönliche Bereicherung aufs Spiel setze. Damit spielte er darauf an, dass Trump Aktien von Nvidia besitzt, deren Kurs nach der angekündigten Rückkehr Huangs deutlich stieg. Die republikanischen Vorsitzenden von drei Ausschüssen im Repräsentantenhaus erklärten, die kurze interne Untersuchung bei Nvidia und die Wiedereinsetzung von Huang beseitigten keinesfalls die Gefahren für die nationale Sicherheit.
Auch im Senat gibt es parteiübergreifend Kritik.
Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.