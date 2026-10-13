Kuba will seine Öl- und Gassektor für private Investoren öffnen (Archivbild). (AFP/Yamil Lage)

Der Direktor im kubanischen Energieministerium, León, sagte in der Hauptstadt Havanna, Ziel sei es, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Förderung von Rohöl und Erdgas schrittweise zu steigern, die Reserven zu erhöhen und den nationalen Kraftstoffbedarf weitgehend zu decken. Das neue Gesetz tritt am kommenden Montag in Kraft.

Eine Neuerung stellt die Ölkonzession dar. Sie hat eine Laufzeit von bis zu 30 Jahren, mit der Möglichkeit einer Verlängerung. Die Vergabe findet den Angaben zufolge in der Regel über offene Ausschreibungen statt. Erkundung und Förderung erfolgen auf Rechnung und Risiko des Investors. Der Staat überträgt ihm das Eigentum an den geförderten Vorkommen. Im Gegenzug sind Gebühren, Lizenzabgaben und Steuern zu zahlen.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.