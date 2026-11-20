Der Elbhafen Brunsbüttel. (picture alliance / imageBroker / Holger Weitzel)

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther sagte nach Beratungen in Berlin, Häfen seien lebenswichtige Infrastruktur und das Tor zur Welt für die deutsche Wirtschaft. Deshalb müsse der Bund seine gesamtgesellschaftliche Verantwortung für den Ausbau übernehmen und sich stärker an den Kosten beteiligen. Auch bei Drohnenflügen sehen die Länder Handlungsbedarf. So würden Unternehmen teils mehr als ein Jahr auf eine Genehmigung des Luftfahrt-Bundesamtes warten. Dabei biete die unbemannte Luftfahrt enorme wirtschaftliche Chancen.

An dem Gespräch nahmen neben Günther auch Bundesverkehrsminister Bilger und Spitzenvertreter der norddeutschen Bundesländer Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie Niedersachsen teil.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.