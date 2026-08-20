Sachsen-Anhalt

Kultur, Handwerk und Kirchen setzen sich in Manifest für Schutz von Bauhaus ein

Vertreter aus Kultur, Handwerk und Kirchen sprechen sich in einem "Bauhaus-Manifest" für die Freiheit der Kunst und für eine offene Gesellschaft aus. Das Papier verlangt 100 Jahre nach der Eröffnung des Bauhaus-Standortes Dessau, die Prinzipien des Bauhauses zu schützen.