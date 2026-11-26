Man sehe gute Chancen, dass das Europageschäft der Videoplattform TikTok in europäische Hände komme. Wenige Tage nach dem gemeinsamen Vorstoß registriere er eine positive Resonanz auf politischer Seite wie auf der Seite möglicher Investoren, sagte Weimer in Wien. Eine ganze Reihe europäischer Staaten befürworteten die Initiative.
Joint Venture mit mindestens 51 Prozent europäischem Anteil angestrebt
Angestrebt werde ein Joint Venture, bei dem europäische Investoren mindestens 51 Prozent am Europageschäft hielten, sagte Weimer. Ziel sei es, zu verhindern, dass sensibelste Daten der Europäer an den chinesischen Geheimdienst gerieten. Weimer betonte in dem Zusammenhang, es gehe um die nationale Sicherheit.
Vorbild des Verfahrens seien die USA. Dort hatte der TikTok-Mutterkonzern ByteDance eine Vereinbarung zur Gründung eines mehrheitlich in US-Besitz befindlichen Gemeinschaftsunternehmens für das amerikanische Geschäft der Plattform abgeschlossen.
Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.