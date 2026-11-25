Caroline Link (Archivbild) (dpa / Felix Hörhager)

Die Vollversammlung des Stadtrates bestätigte den entsprechenden Vorschlag der Jury, wie es in einer Mitteilung heißt. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird jährlich an eine Persönlichkeit von internationaler Ausstrahlung mit engem Bezug zu München für ihre kulturellen beziehungsweise wissenschaftlichen Leistungen vergeben.

Caroline Link als "Persönlichkeit von internationaler Ausstrahlung" gewürdigt

Caroline Link gehöre nicht nur zu den bedeutendsten deutschen Regisseurinnen und Regisseuren, sondern sei zweifellos "eine Persönlichkeit von internationaler Ausstrahlung", heißt es in der Begründung der Jury. Bereits in jungen Jahren habe sie erreicht, wovon fast alle Filmschaffenden ihr Leben lang träumten. Vor 30 Jahren war ihr Film "Jenseits der Stille" für den Oscar nominiert. 2003 erhielt sie die Auszeichnung dann für "Nirgendwo in Afrika", ein Werk, das das Schicksal deutsch-jüdischer Auswanderer nach Ostafrika thematisiert.

Frühere Preisträger waren unter anderen Antje Kunstmann, Gerhard Polt, Hanna Schygulla, Ingvild Goetz, Julia Fischer, Michael Brenner, Lothar Schirmer und zuletzt Dagmar Nick.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.