Nach Abgeordnetenhauswahl

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) (picture alliance / epd-bild / Hans Scherhaufer)

Er sagte der "Bild"-Zeitung, wenn die SPD der Linkspartei - Zitat - "als Steigbügelhalter an die Macht verhelfen sollte", würde die Koalition im Bund belastet. Eine Regierungsbeteiligung der Linkspartei in der Hauptstadt wäre aus seiner Sicht ein Misstrauensvotum gegen Schwarz-Rot. Die Parteien der Mitte könnten und sollten in der Hauptstadt eine Koalition formieren, forderte Weimer.

SPD-Generalsekretär Klüssendorf kritisierte die Äußerungen. Wer über Auswirkungen auf die Koalition im Bund spekuliere, zeige nur, dass er den Ernst der Lage überhaupt nicht verstanden habe.

Die Linkspartei sondiert derzeit mit Grünen und SPD über ein mögliches Regierungsbündnis in Berlin. Die beiden Parteien hatten eine Vereinbarung zum Vorgehen gegen Antisemitismus zur Bedingung für den Beginn der Gespräche gemacht. Am Donnerstag wurde eine entsprechende Übereinkunft vorgestellt. Rechnerisch wäre in der Hauptstadt auch ein Bündnis aus CDU, Grünen und SPD möglich.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.