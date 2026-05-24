Die Produktion hatte dort den "Preis der Jury" erhalten. Weimer teilte mit, der Film erkunde "mit großer Genauigkeit und außergewöhnlicher atmosphärischer Kraft menschliche Beziehungen und gesellschaftliche Wirklichkeiten". Die Auszeichung sei eine wichtige Anerkennung für den deutschen Film auf internationaler Bühne. Die Präsidentin der deutschen Filmförderungsanstalt, Niehuus, sagte, es sei eine Sensation, dass nach Mascha Schilinski im vergangenen Jahr erneut eine deutsche Regisseurin den Preis der Jury erhalten habe.
"Das geträumte Abenteuer" erzählt die Geschichte einer Archäologin, die in ihre Heimat im Grenzgebiet zwischen Bulgarien, der Türkei und Griechenland zurückkehrt.
Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.