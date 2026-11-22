Der neue James-Bond-Darsteller Robert Pattinson (picture alliance / Amazon MGM Studios via AP / Jaap Buitendijk)

Bartl sagte im Deutschlandfunk, der Brite gebe der Rolle zwar keinen neuen kulturellen Hintergrund, wie es manche erwartet hätten. Pattinson sei im Gegenteil vielleicht der englischste James Bond aller Zeiten. Das sei aber verständlich. Die "Formel James Bond" habe einen festen Kern, den man nicht verlassen könne, damit sie noch funktioniere: "Wir freuen uns auch über Abweichungen, die dürfen aber nicht zu groß sein", so Bartl. Deshalb könne James Bond nicht weiblich sein, nicht homosexuell, nicht im Rollstuhl sitzen.

Spiegel der Männlichkeitvorstellungen

Für Bartl ist James Bond sowohl ein Spiegel der Männlichkeitvorstellungen in der Gesellschaft als auch jemand, der dieses Bild mitbestimme. Schon Pattinsons Vorgänger Daniel Craig habe eine ganz andere Form der Männlichkeit gezeigt. Er sei ernster gewesen als frühere Bonds, innerlich zerrissener und sogar Vater geworden und er habe auch Andeutungen von Homosexualität gezeigt. Bartl zufolge wäre dies mit den Anfängen von James Bond nicht vereinbar gewesen.

Auch das Bild von Weiblichkeit in den Bond-Filmen habe sich stark verändert. Hätten sie früher sexy rumgesessen, bis James Bond sich ihrer erbarmt habe, hätten Frauen immer mehr Handlungsmacht bekommen. So sei auch Bonds Chef M irgendwann eine Frau geworden, und die Sekretärin Moneypenny habe sich von einer "Tippse, die Bond anflirtet" in den neueren Filmen zu einer toughen Frau entwickelt, die früher Agentin war und von einer schwarzen Darstellerin gespielt wurde.

Symbol der Hoffnung

Die Bedeutung und der Erfolg der Figur James Bond liegen für Bartl in der Hoffnung, die die Filme ausstrahlen: "In einer Welt, wo wir nichts mehr durchschauen können, wo wir Spielball sind von Mächten, die wir nicht kontrollieren können, ist es tröstlich zu wissen, es gibt diesen einen Gegenspieler und es gibt den tollen James Bond, der ihn zum Schluss eindeutig aus der Welt räumen wird, und dann ist das Gute wieder ein Stück wiederhergestellt."

Die Amazon MGM Studios hatten Anfang der Woche mitgeteilt, dass der britische Schauspieler Robert Pattinson der neue James-Bond-Darsteller wird. Der 40-Jährige wurde durch die Serie "Twilight" bekannt und spielte zuletzt auch Batman. Er wird der siebte Schauspieler, der den berühmten britischen Spion spielt.

Pattinson folgt auf Daniel Craig, der die Rolle in den letzten fünf Produktionen inne hatte. Die Regie für den nächsten Film übernimmt der Kanadier Denis Villeneuve, der unter anderem die Dune-Filme gedreht hat. Der neue Bond soll 2028 in die Kinos kommen.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.