Insgesamt besuchten rund 714.000 Menschen die wichtigste Präsentation zeitgenössischer Kunst, wie die Veranstalter zum Abschluss mitteilten. Damit erreichte die am 9. Mai eröffnete Ausstellung das zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte - und das, obwohl die Laufzeit aufgrund der Renovierung des zentralen Pavillons diesmal um drei Wochen verkürzt war.
Geprägt war die Ausstellung von zahlreichen Kontroversen, unter anderem über die Teilnahme Israels und Russlands.
Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.