Obersalzberg

Webcam-Bilder vom Kehlstein-Gipfel zeigen den Brand vom vergangenen Freitag. (AFP / -)

Eine Nachbildung des von den Nationalsozialisten errichteten Gebäudes simuliere lediglich Authentizität und sei kein "historisches Beweismittel“ mehr, sagte Wagner dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland“. Zugleich warnte er davor, dass auch eine Ruine von Rechtsextremisten romantisiert werden könnte, sollte man diese einfach stehen lassen. Als mögliche Lösung schlug er einen bewussten Neubau unter Einbeziehung sichtbarer „baulicher Relikte“ vor. Bayerns Wissenschaftsminister Blume hatte dagegen kürzlich erklärt, das Kehlsteinhaus solle als Zeugnis der Geschichte und Ort der Aufklärung für kommende Generationen wieder aufgebaut werden.

Das Gebäude bei Berchtesgaden war am Freitag durch ein Feuer weitgehend zerstört worden. Ein psychisch erkrankter Verdächtiger wurde festgenommen. Das Kehlsteinhaus war in den 1930er Jahren als Ausflugsziel für Adolf Hitler gebaut und seit 1952 als Berggaststätte genutzt worden.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.