Bernt Lund starb mit 101 Jahren. (picture alliance / Wolfgang Kumm / dpa / Wolfgang Kumm)



Stiftungsdirektor Drecoll teilte mit, Lund sei ein unersetzlicher Partner und wertvoller Freund gewesen. Er habe mit seinem Engagement Tausende Jugendliche durch seine Erzählungen beeindruckt. Nach Angaben der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten starb der Norweger bereits am 5. August , wenige Tage vor seinem 102. Geburtstag.Stiftungsdirektor Drecoll teilte mit, Lund sei ein unersetzlicher Partner und wertvoller Freund gewesen. Er habe mit seinem Engagement Tausende Jugendliche durch seine Erzählungen beeindruckt.

Lund sei im Mai 1942 wegen seines Widerstands gegen die deutsche Besetzung Norwegens verhaftet worden und im März 1944 nach Sachsenhausen gekommen. Nach seiner Befreiung sei er als Lehrer, Beamter, Politiker und Diplomat tätig gewesen. So war er der erste Botschafter Norwegens in Namibia.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.