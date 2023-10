Vor Treffen im Kanzleramt

Länder pochen auf mehr Geld vom Bund

In Berlin beraten morgen Abend Bundeskanzler Scholz und Spitzenvertreter der Länder sowie CDU-Chef Merz über die gestiegenen Flüchtlingszahlen. Schon vor dem Treffen im Kanzleramt dringen die Länderchefs, deren zweitägige Konferenz morgen in Frankfurt am Main zuende geht, vor allem auf eins: mehr Geld vom Bund.

12.10.2023