Überschwemmungen im Gazastreifen (Ahmed Ibrahim/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa)

Es dürfe keine Verzögerungen mehr geben, sagte er. Die Menschen hätten keine angemessenen Unterkünfte und weder warme Kleidung noch Heizungen. Nach Angaben Fletchers warten die Vereinten Nationen auf Liefergenehmigungen für zahlreiche lebensnotwendige Güter, darunter auch Generatoren und Benzin.

Israels Ministerpräsident Netanjahu betonte, man sei nicht für die sich verschlechternde Lage der Palästinenser verantwortlich. Die Hamas beschlagnahme Hilfslieferungen für militärische Zwecke.

Am vergangenen Wochenende hatte Starkregen zu Überschwemmungen im Gazastreifen geführt. Hilfsorganisationen wie Save the Children und Care sprechen von katastrophalen Zuständen. Der Palästinensische Rote Halbmond teilte mit, durch eine Vermischung von Regen- und Abwasser breiteten sich Krankheiten aus. Die Lage werde durch einen Mangel an Medikamenten zusätzlich erschwert.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.