Laut dem Ministerium steht die Gruppe in Verdacht, schwere Straftaten verübt und eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben. Unter anderem werden den Rockern gefährliche Körperverletzung, Handel mit Betäubungs- und Dopingmitteln sowie Geldwäsche und Epressung vorgeworfen.
Gestern Abend gab es eine Razzia. Einsatzkräfte durchsuchten mehrere Objekte im Raum Mönchengladbach und Viersen. Laut Polizei wurde ein führendes Mitglied des "Hell Angels"-Ablegers festgenommen.
Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.